Ze słowem „przyjaźń” bezpośrednio wiążą się określenia: dobre samopoczucie, piękne wspomnienia, wzajemne relacje. Zastanowiło nas, czy na mapie Polski uda się odnaleźć miasto, które ze względu na swoje podejście do kierowców, kojarzy się z miejscem przyjaznym? Okazuje się, że naprawdę niewiele potrzeba, aby złagodzić nerwy uczestników ruchu i sprawić, żeby ich przeprawa przez miejski zgiełk była przyjemniejsza. Analizie poddanych zostało kilka kryteriów, w rezultacie czego powstał ranking miast najbardziej przyjaznych kierowcom.

Miano przyjaciela

Ranking obejmuje 10 największych miast w Polsce. Każda z miejscowości zdobywała punkty w czterech kategoriach: prędkości uzyskiwanych w mieście i jego granicach, zasad funkcjonowania stref płatnego parkowania, liczby zgłoszonych kolizji i cen paliw. Zsumowane wyniki wyłoniły miasto najbardziej przyjazne kierowcom, ale jednocześnie wykazały miejsca, gdzie przemieszcza się wolniej, drożej i mniej bezpiecznie. Gdzie jazda jest najprzyjemniejsza?

Najlepsza trójka

Na miano przyjaciela kierowców najbardziej zasłużył Szczecin, który pozycję lidera zdobył z 37 punktami z 40 możliwych do zdobycia. Co sprawiło, że stolica zachodniopomorskiego zaszła tak daleko? Okazuje się, że jest to miejscowość o zdroworozsądkowym podejściu do kwestii parkowania w wyznaczonych do tego strefach. Jej atutami są też stosunkowo tania i bezpieczna jazda. Drugie miejsce wywalczył sobie Gdańsk, zwycięzca w kategorii prędkości. W najlepszej trójce znalazły się też Wrocław i Lublin, które ex aequo zajęły trzecie miejsce w rankingu. Miasto na Dolnym Śląsku, to miejsce, gdzie zanotowano jeden z najniższych współczynników kolizji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. To sprawia, że kierowcy mogą się tam czuć bezpieczniej. W Lublinie natomiast kierowcy w roku 2016 jeździli najtaniej.

Ekonomia przyjaźni

W czasach, gdy cena jest wartością przetargową, w naszym rankingu nie mogło zabraknąć kryterium związanego z oszczędnością. Postanowiliśmy sprawdzić, czy któreś z miast zapisało się w świadomości kierowców, jako miejsce, gdzie jeździ się tanio. Wskaźnikiem były kwoty, jakie właściciele pojazdów musieli zapłacić na stacjach benzynowych. Wyłoniony zwycięzca – Lublin był bezkonkurencyjny, gdyż kierowcy jeździli taniej niż w pozostałych miastach niezależnie od rodzaju tankowanego paliwa.

W pierwszej trójce były Łódź i Szczecin.

Bariery

Każda kategoria posiadała swojego lidera. Niekiedy miasto okazało się przyjazne pod kątem tempa jazdy w mieście, ale zostało zdeklasowane przez rywali w innej dziedzinie. Zwycięzca rankingu może być tylko jeden, ale co sprawiło, że czempioni w niektórych kategoriach, okazali się gorsi niż Szczecin?

Warto przyjrzeć się Katowicom. Pomimo tego, że kierowcy sprawnie jeżdżą w centrum, miasto jest jednocześnie miejscem, gdzie zgłoszono najwięcej kolizji. Szybko nie znaczy w tym przypadku bezpiecznie. Właściciele jednośladów zapamiętali to miasto za opłaty w strefie płatnego parkowania. Katowice są jedyną miejscowością w naszym rankingu, gdzie motocykliści ponoszą koszty za zaparkowanie swoich pojazdów.

Bydgoszcz zaskoczyła kierowców, którzy tankowali ON na stacjach benzynowych. Kwota, jaką musieli zapłacić za jeden litr takiego paliwa w 2016 roku była najwyższa w stosunku do pozostałych miast.

