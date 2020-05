Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy (ETRMA) dokonało szczegółowych analiz, z których wynika, że spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią nie było sprzyjające dla dwóch najbardziej dochodowych sektorów – opon do samochodów osobowych i dostawczych. Spadek ich sprzedaży wyniósł adekwatnie 23% i 28%. Z kolei wzrost był wyraźnie widoczny w przypadku ogumienia przemysłowego.

Oponeo S.A. umacnia pozycję lidera w branży internetowej sprzedaży opon

Ten okres był prawdziwym wyzwaniem również dla grupy Oponeo S.A., będącej krajowym liderem sprzedaży opon, działającej również prężnie na kilkunastu rynkach w całej Europie. Spółka odnotowała niewielkie spadki dynamiki wzrostu względem ubiegłego roku, ale w porównaniu z całą branżą są one stosunkowo niewielkie. Patrząc na rozwijającą się sytuację związaną z pandemią i tego, jak wpływała ona na funkcjonowanie rynku, to wyniki sprzedażowe bydgoskiej spółki za pierwszy kwartał napawają jednak optymizmem. Biorąc pod uwagę analogiczny okres z zeszłego roku, Oponeo S.A. odnotowało raptem 2% spadek w dystrybucji opon do samochodów osobowych, stanowiącą większą część przychodów przedsiębiorstwa. Nałożone obostrzenia spowodowały największe zawirowania w sektorze ogumienia do pojazdów ciężarowych oraz motocykli. Spadki w pierwszym przypadku oscylowały na poziomie 61%, a w drugim 19%.

Początkowe prognozy przewidywały jednak o wiele gorsze scenariusze, ale dla branż e-commerce nie okazały się one trafne. Bydgoska spółka ze względu na specyfikę swojej działalności jest nastawiona na sprzedaż on-line w kraju oraz poza jego granicami. W ostatnich latach można zauważyć coraz to większe zainteresowanie tego typu formą robienia zakupów, stąd mimo obecnej, trudnej sytuacji, wspomniany kanał dystrybucji nie ucierpiał w sposób znaczący.

Warto także podkreślić, że panująca pandemia wywołała także zmiany w preferencjach kierowców. Jak pokazują wyniki kwartalne bydgoskiej spółki, zauważono znaczne zainteresowanie markami dalekowschodnimi, a ich wzrost oscylował na poziomie aż 17% względem porównywalnego okresu z 2019 roku. Dotychczas zmotoryzowani stawiali zwykle na ogumienie z klasy premium, ale zaliczyły one spadek sprzedażowy na poziomie 5%. Podobnie wyglądała sytuacja z oponami z segmentu średniego – tutaj również odnotowano zmniejszający popyt o 13%.

Zadowalające wyniki na rynkach zagranicznych

Bydgoska spółka przez lata wyrobiła sobie mocną pozycję na znaczących rynkach europejskich, dystrybuując między innymi do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Irlandii czy Włoch ogromne liczby ogumienia. Dzięki temu, biorąc pod uwagę bieżące realia, handel poza granicami kraju w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku nie prezentował się wcale pesymistycznie – wręcz przeciwnie. Względem analogicznego okresu z poprzedniego roku dostrzeżono większą liczbę sprzedanego ogumienia o 17 tysięcy sztuk. Co więcej, w państwach takich jak Niemcy oraz Wielka Brytania, uważane za dwa największe rynki zbytu dla Oponeo S.A. – poza rodzimym, odnotowano tendencję wzrostową w kwestii sprzedawanych tam opon. Sięgały one adekwatnie – 23,8% oraz 84%.

Skutki bieżącej sytuacji, zmieniającej się dynamicznie w kraju oraz poza jego granicami, będą rzutowały na najbliższej przyszłości branży oponiarskiej. Bydgoskie przedsiębiorstwo wykorzystało okres przejściowy na poprawę jakości obsługi i usprawnienie łańcuchów logistycznych. Dodatkowo postawiono na bezpieczne zaplecze informatyczne, związane z kanałem dystrybucji oferowanych produktów.